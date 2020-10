Stop al reddito di cittadinanza, "situazione delicata" allo Zen di Palermo

Da ieri e per circa un mese più di 100 mila siciliani non percepiranno il reddito di cittadinanza. Scaduti i 18 mesi, dovranno nuovamente fare richiesta per ricevere il sussidio.

Tra emergenza covid e lungaggini burocratiche, i tempi di valutazione delle nuove domande potrebbero però allungarsi. Situazione delicata soprattutto in alcune città come Palermo e in quartieri popolari come lo Zen: “Qui la gente è abbastanza resiliente - dice Mariangela Di Gangi del Laboratorio Zen - ma è ovvio che se non dovessero percepire il sussidio potrebbero prendere strade sbagliate. Mi auguro che possa risolversi al più presto questa vicenda anche perché qui la gente vuole lavorare”.

Video di Marco Gullà

