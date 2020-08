Palermo, per molti commercianti niente ferie: "Sfruttiamo l'alta stagione dopo il coronavirus"

Per le vie del centro città, a Palermo, su tanti cartelli affissi alle vetrine si legge “chiuso per ferie”, ma non tutti i commercianti hanno potuto permettersi le vacanze estive. Le motivazioni sono da ricercarsi nella crisi economica causata dal lockdown: dunque è proprio questo, per molti, il momento per recuperare e saldare i debiti, soprattutto nelle zone più turistiche. “Con la situazione che abbiamo avuto negli ultimi mesi, abbiamo cercato di sfruttare l’alta stagione che finalmente sembra essere arrivata”, dice infatti Vincenzo di à Putìa ò Massimo, “io alle ferie rinuncio volentieri, è il momento di lavorare”.

Ma se per qualcuno non andare in vacanza ha comportato un incremento dei guadagni, come per Vincenzo, che ha riscontrato una buona affluenza di turisti da Francia e nord Italia, per altri non ha cambiato la situazione. “Quest’anno abbiamo deciso di non fare ferie, ma il turismo è diverso, abbiamo notato un enorme calo. Veniamo da un periodo molto brutto e rimanendo aperti cerchiamo comunque di recuperare qualcosa”, racconta Enza di Tanto di Coppola. “Data la chiusura per il lockdown abbiamo preferito rimanere aperti 7 giorni su 7”, afferma un’altra commerciante, Alessia di The Best Camiceria, “c’è stato un netto calo, anche se si vede qualche turista in giro. Quindi le ferie per quest’anno saltano completamente, preferiamo dedicarci all’attività”.

