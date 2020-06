Medici e infermieri in piazza a Palermo: "La sanità pubblica è al collasso"

La sanità pubblica rischia il collasso e medici, infermieri, Tecnici e Oss, scendono in piazza, anche a Palermo, per protestare. La manifestazione di Fials-Confsal, uno dei sindacati più rappresentativi nella Sanità, è iniziata alle 9,30 in piazza Ottavio Ziino, nell'ambito di una serie di iniziative che si svolgeranno in contemporanea a livello nazionale. Presenti delegazioni da tutte le province della Sicilia.

"Protestiamo per essere ascoltati - dice Agata Consoli membro della Fials di Catania-. Vogliamo le assunzioni di operatori della sanità, perché siamo al collasso"

"Vogliamo far sentire la voce del sindacato in tutte le piazze di Italia - dice Sandro Idonea, segretario nazionale Fials -. Lamentiamo oltre dieci anni di disinteresse del governo, che ha considerato la sanità come una Cenerentola, con un abbattimento dei finanziamenti che si è tradotto in tagli e aumento dell'età media del personale. Conseguenze che si sono sentite con immediatezza e drammaticità durante l'emergenza coronavirus.

"Oggi - continua - mancano oltre 50.ooo infermieri 10.000 medici specialisti, oss, tecnici sanitari. In questo modo il sistema sanitario rischia il collasso".

Sandro Idonea ribadisce che "vogliamo un tavolo di confronto che privilegi i contenuti, e non tenda invece a dare vantaggi a chi ha fallito negli anni senza saper rappresentare i veri interessi di professionisti che hanno dimostrato sul campo la loro capacità".

Il sindacato chiede l'immediato utilizzo delle risorse statali per incrementare gli organici e valorizzare il lavoro degli operatori, chiede inoltre un piano per garantire assistenza sul territorio facendo funzionare i Pta.

La Fials chiede quindi di “far riconoscere e premiare, almeno in parte, l’enorme sforzo fatto da tutti i professionisti sanitari durante questa emergenza, e ricorda all’assessore che non si è disposti ad accettare mance. Pretenderemo a gran voce l’assunzione di medici, infermieri e professionisti sanitari. Le risorse ci sono e le vogliamo utilizzare. Basta con il precariato e basta con le partite Iva a cominciare dalle carceri".

