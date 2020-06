Notte gratis a Palermo, il sindaco Orlando: "Dopo il lockdown, è una città sicura per i turisti"

Dichiara Palermo una "città sicura" dopo le restrizioni del lockdown e la paura dei contagi dovuta all'emergenza Coronavirus. Così il sindaco Leoluca Orlando promuove il turismo in città, in occasione della presentazione dell'iniziativa "Fly to Palermo, book 4 nights, get 1 night free” (Vola a Palermo, prenota 4 notti, una è gratis).

I turisti che arriveranno a Palermo potranno dunque soggiornare in città, godendo di un giorno gratuito in più per poter ammirare le sue bellezze.

L'idea è stata formulata da Federalberghi Palermo, da Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino, e dalla città metropolitana di Palermo.

Video di Marcella Chirchio.

