La protesta dei tassisti a Palermo: "Anche noi abbiamo diritto a un bonus"

Tassisti siciliani in protesta oggi a Palermo per chiedere sostegno al governo e alla Regione vista la crisi del settore scatenata dall'emergenza Covid-19. "La categoria è in ginocchio. Il nostro reddito è calato del 95%. Senza turisti non. Chiediamo il contributo regionale 2013-2014", dice nel video Gioacchino Picciuca, tassista di Palermo che ha partecipato alla manifestazione.

"Non abbiamo ricevuto alcun bonus per l'emergenza coronavirus, a cui abbiamo diritto come settore in crisi".

Immagini di Marcella Chirchio.

