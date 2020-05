Palermo, la crisi dei tassisti: "Calo del 95%, chiediamo che qualcuno ci aiuti"

Nonostante le riaperture previste per la Fase 2, la categoria dei tassisti continua a soffrire e a registrare numeri bassissimi. A parlarne è Federico Massimiliano, presidente di Radio Taxi.

"La nostra categoria ha registrato un calo del 95%, e ad oggi le istituzioni non ci hanno riconosciuto nulla. Non abbiamo mascherine e abbiamo sanificato noi gli abitacoli. Ad oggi, anche se c'è stata l'apertura, i numeri sono bassi. Abbiamo una media di 20 corse al giorno, mentre prima erano 40-50. Chiediamo che qualcuno ci aiuti sia per convenzionare la cooperativa Radio Taxi che per salvaguardare la categoria".

