Coronavirus, locali aperti in tutta Italia: anche a Palermo il flashmob contro la crisi

Saracinesche alzate e luci accese: tutto pronto per il flashmob di questa sera – a carattere nazionale – a cui prenderanno parte anche gli imprenditori palermitani.

Anche ristoranti e pub di Palermo aderiscono quindi a #RisorgiamoItalia, l'iniziativa nazionale che oggi alle 21 in punto vedrà aprire simbolicamente tutte insieme migliaia di attività di ristorazione in una protesta silenziosa e pacifica per esprimere la volontà di tornare in piena attività e il rifiuto di un'apertura che le consegni a fallimento.

“Saremo in molti – dice Alfio Zambito presidente Pubblici esercizi e locali da ballo Assoimpresa – le condizioni che ci stanno ponendo non ci permettono di affrontare la riapertura. Abbiamo alle spalle tre mesi di inattività in cui tutte le spese sono andate avanti. Il flashmob di stasera è un chiaro segnale di difficoltà di tutto il comparto. Le modalità per riaprire sono quasi inattuabili. Pensate ad una cena con una barriera divisoria, il concetto della ristorazione è la convivialità, in questa maniera lo riteniamo impossibile”.

