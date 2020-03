Protesta degli ex Pip a Palermo: "C'è chi non arriva a fine mese"

Tornano a protestare gli ex Pip che questa mattina si sono radunati davanti Palazzo d’Orleans per manifestare tutta la loro rabbia per la loro situazione lavorativa.

“Così non si può andare avanti - dice Mimma Calabrò, segretaria Fisascat CISL - c’è gente che non arriva a fine mese e che chiede chiarezza al governo regionale. Quella degli ex pip è una vertenza che va avanti da vent’anni, Musumeci deve incontrarci. Molti Pip lavorano negli ospedali e in una situazione così delicata non fanno mancare il loro apporto”.

