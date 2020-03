I lavoratori di Riscossione Sicilia in protesta, sit-in davanti alla Regione

Stamattina tutte le sedi di Riscossione Sicilia sono chiuse ed il 100% dei lavoratori è in sciopero. Un sit-in è stato organizzato davanti alla presidenza della Regione, in piazza Indipendenza, a Palermo, dove si sono dati appuntamento i dipendenti provenienti da tutta l’isola.

Una manifestazione pacifica, dicono i sindacati "per chiedere al governo regionale di attivarsi rapidamente per far confluire attività e personale di Riscossione Sicilia in Agenzia delle Entrate Riscossione, come previsto dalla legge 16 del 2017".

Nel video le interviste a Carmelo Raffa, coordinatore Fabi Sicilia, e Marcello Abbagnato, della segreteria regionale Unisin.

