"NOT", a Palermo la rassegna dei vini franchi: protagonisti in città oltre 100 produttori

Si chiude oggi a Palermo, ai Cantieri Culturali alla Zisa, NOT - Rassegna dei vini franchi con un’edizione ricca di iniziative dedicate al fermento culturale che vede protagonisti i vignaioli.

Il palinsensto dell’evento, ideato e curato da Giovanni Gagliardi, Manuela Laiacona, Stefania Milano e Franco Virga, durante la tre giorni ha previsto diversi focus su storie e territori vinicoli, sul paradigma produttivo e il modus vivendi di cui NOT si fa vetrina sintetizzato nel pay off ‘Do Not Modify, Do Not Interfere’.

Contesualmente ai banchi di assaggio, con oltre cento produttori provenienti da tutta Italia e dall’estero, si sono tenuti seminari, incontri e laboratori di degustazione negli ambienti del Cre.Zi.Plus, condotti da note firme della stampa di settore, da grandi personaggi impegnati in prima linea nella valorizzazione delle produzioni materiali, dai migliori degustatori e comunicatori del vino.

In questo video, l'intervista a Franco Virga, organizzatore NOT.

© Riproduzione riservata