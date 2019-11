Auto elettrica, presentata a Palermo la nuova Renault Zoe 2020

Presentata a Palermo la nuova Renault Zoe 2020. All'evento ha partecipato anche l’assessore alla Attività produttive Mimmo Turano.

L’evento, che si è svolto presso la concessionaria Gibiauto di Palermo, ha richiamato l'attenzione su un’auto elettrica che ha ora diversi aggiornamenti importanti fra i quali la batteria con capacità cresciuta a 52 kWh e soprattutto più autonomia che ora sfiora i 400 km reali misurati in WLTP.

La rinnovata auto elettrica e cavallo di battaglia per Renault ha introdotto la modalità di ricarica più veloce in corrente continua (DC), un surplus di potenza sul motore elettrico in grado di erogare ora 100 kW (135 CV) e nuova modalità di guida “B” mode.

