Ztl notturna a Palermo, Assoimpresa: "Aziende penalizzate"

"Assoimpresa è favorevole alle pedonalizzazioni nel centro storico di Palermo. Per quanto riguarda la Ztl notturna in città, invece, si rischia di penalizzare quelle imprese che si occupano di ospitalità e ristorazione. Si tratta di un provvedimento che nasconde tanti dubbi". Queste le parole di Mario Attinasi di Assoimpresa sulla Ztl a Palermo estesa anche nelle ore notturne.

Provvedimento il cui avvio, intanto, è slittato. Non più fine novembre ma più probabilmente a dicembre.

Come si legge nel Giornale di Sicilia in un articolo a firma di Giuseppe Leone, la Ztl notturna diventerà un esperimento da estendere alle serate di venerdì e sabato, ma per la partenza, più passano i giorni e più sembra difficile pensare al via per la fine di novembre, come inizialmente è stato ipotizzato. Per stessa ammissione dell'assessore Catania, più facile pensare al via libera nei giorni a cavallo tra la fine di questo mese e l'inizio di dicembre.

