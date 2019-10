Volotea annuncia la nuova tratta Palermo-Dubrovnik - Video

Volotea, la compagnia aerea basata a Palermo che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, ha annunciato l’avvio di una nuova rotta alla volta di Dubrovnik a partire da luglio 2020.

Con un’offerta totale di 777 mila posti per volare verso 27 destinazioni, 19 esclusive, Volotea è seconda per numero di destinazioni raggiungibili da Palermo.

La nuova rotta esclusiva alla volta di Dubrovnik sarà disponibile una volta a settimana, per un totale di 3.100 posti in vendita.

Salgono a 27 le destinazioni raggiungibili dal Falcone Borsellino a bordo degli aeromobili del vettore, 19 delle quali in esclusiva. Per l’anno prossimo, infine, Volotea scende in pista a Palermo con un’offerta totale di 777 mila posti in vendita.

Volotea è operativa a Palermo dal 2012 e, dall’inizio delle sue attività, ha creato più di 50 posti di lavoro a livello locale e ha trasportato, presso lo scalo siculo, 3,1 milioni di passeggeri. Quest’anno la compagnia ha raggiunto ottimi risultati: da gennaio a settembreoltre 575 mila passeggeri sono transitati da Palermo con Volotea.

In questo video, le interviste a Valeria Rebasti Country manager Italia e sud est Europa, Giovanni Scalia amministratore delegato Gesap e Francesco Randazzo presidente Gesap.

