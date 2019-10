Precari Asp in sciopero a Palermo, sit-in in piazza Ottavio Ziino

I precari dell’Asp di Palermo in sciopero. La mobilitazione indetta dalla Fials-Confsal ha riguardato il personale contrattista ex Lsu che si è astenuto per l’intero turno lavorativo partecipando a un'assemblea in piazza Ottavio Ziino davanti all’assessorato regionale alla Salute dalle 9 alle 18.

La Fials-Confsal chiede l’applicazione del Decreto Madia per intero a tutta la platea dei precari e nel rispetto della normativa. Dunque coinvolgendo i sindacati e senza alcun cambio di qualifica. Allo sciopero ha aderito anche la Cisal. Il segretario della Fials Palermo, Enzo Munafò e il vice Giuseppe Forte hanno chiesto l’autorevole intervento dell’assessore regionale della Salute.

L'auspicio è che si possa giungere alla "risoluzione definitiva della vertenza che vede i 647 lavoratori privati del diritto alla loro stabilizzazione, dopo oltre 25 anni di precariato, pur in presenza di una legge nazionale, di una legge regionale e della circolare assessoriale che garantiscono le procedure di stabilizzazione già applicate nella Regione Siciliana”.

Intervista a Giuseppe Forte della Fials.

