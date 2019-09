Lavoro, il Comune di Palermo stabilizza 600 ex Asu: il video della firma dei contratti

"Dopo vent'anni siamo usciti dal precariato". Così una dei 597 lavoratori ex Asu che stanno per essere stabilizzati in seguito all'approvazione del bilancio consuntivo 2018. Risultano così sbloccate le procedure del personale ex Asu che in precedenza aveva contratti a tempo pieno/parziale determinato e quella per l'assunzione del primo dirigente tecnico a seguito del concorso avviato dall'Amministrazione.

Entro la mezzanotte di oggi tutti i 597 lavoratori dovranno firmare il nuovo contratto presso l'assessorato al personale in via Garibaldi.

Un anno fa erano stati stabilizzati 53 lavoratori ex articolo 23. Come riferito dal Comune si procederà anche alla sottoscrizione del contratto col primo dirigente tecnico, che aveva risposto ad un avviso di mobilità fra pubbliche amministrazioni.

Il personale stabilizzato aveva risposto a precedenti avvisi di selezione emanati dall'Amministrazione per le seguenti diverse 31 figure professionali: 14 maestre di scuola, 2 redattori, 171 posti di Agente di polizia municipale, 26 posti di Assistente Servizi alle Imprese, 28 posti di Assistente Servizi Culturali e Turistici, 7 posti di Assistente Sociale, 1 posto di Collaboratore Professionale Centralinista, 33 posti di Educatore Asilo Nido, 13 posti di Esperto Area Socio Assistenziale, 4 posti di Esperto Attività Sportive, 1 posto di Esperto Biologo, 1 posto di Funzionario Contabile ex Esperto, 4 posti di Funzionario Culturale ex Esperto, 10 posti di Esperto Front Office, 1 posto di Funzionario Informatico ex Esperto, 7 posti di Sociologo, 22 posti di Esperto Tecnico, 5 posti di Funzionario Legale, 39 posti di Funzionario Tecnico, 1 posto di Insegnante Scuola materna, 16 posti di Istruttore Amministrativo, 101 posti di Istruttore Contabile, 9 posti di Istruttore Contabile, 27 posti di Istruttore Geometra, 3 Posti di Istruttore Geometra, 2 posti di Istruttore Perito Agrario, 35 posti di Istruttore Segretariato Sociale, 2 posti di Istruttore Segretariato Sociale, 3 posti di Operatore Fotografico, 1 posto di Tecnico Dietologo, 5 posti di Tecnico Tutela Territorio e Ambiente.

La differenza fra il totale dei posti disponibili, 604, e le effettive stabilizzazioni, 597, è dovuta al fatto che alcune persone hanno nel frattempo raggiunto i requisiti per il pensionamento.

