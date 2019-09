Giornata Mondiale del Turismo, a Palermo l'evento di Travenostop

Anche quest’anno Travelnostop.com, insieme a Skal International Club e Fijet Italia, promuove a Palermo la Giornata Mondiale del Turismo, che in tutto il mondo si celebra oggi, 27 settembre.

Quest’anno i festeggiamenti a livello mondiale si terranno a New Delhi, in India, e il tema scelto è “Il Turismo e il Lavoro: un futuro migliore per tutti“: un argomento di particolare impatto sociale e di forte attualità, come ha ribadito il Vaticano attraverso la lettera del cardinale Peter Turkson, prefetto del Dicastero per lo Sviluppo umano integrale, nel Messaggio per la Giornata Mondiale del Turismo dello scorso luglio. Un messaggio in cui il porporato “fa appello a tutti i governanti e ai responsabili delle politiche economiche nazionali affinché favoriscano il lavoro, particolarmente dei giovani, nel settore del turismo”. Un lavoro “che metta al centro la dignità della persona – conclude il messaggio – e che si faccia strumento di promozione dello sviluppo integrale di ogni uomo e di tutto l’uomo”.

In occasione della Giornata Mondiale del Turismo, dunque Travelnostop.com ha organizzato un evento ad hoc: un incontro dibattito al San Paolo Palace di Palermo con operatori turistici e rappresentanti del mondo datoriale e sindacale a margine del quale è stata distribuita una speciale cartolina commemorativa realizzata da Antonello Blandi e riproposta, come l’anno scorso, la cerimonia dell’annullo postale.

“Un momento di festa e di celebrazione - ha detto Toti Piscopo, direttore editoriale di Travelnostop.com - ma anche di concertazione per gli addetti ai lavori su un tema che ha pesanti risvolti anche per i cambiamenti interventi sulla società e sul mercato che hanno portato alla nascita di nuove professioni turistiche ma anche al tramonto di altre".

