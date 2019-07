Almaviva, sciopero e corteo a Palermo contro i licenziamenti

Lavoratori Almaviva in piazza oggi: scioperano per l’intero turno contro il piano esuberi che riguarda 1.600 addetti su 2.800 della sede di Palermo.

La mobilitazione, indetta da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Tlc, arriva dopo il recente flop del tavolo al ministero dello Sviluppo economico. I lavoratori si sono dati appuntamento alle 9.30 in piazza Verdi, nel cuore della città per poi arrivare, in corteo, fino alla presidenza delle Regione.

Sindacati e lavoratori chiedono un incontro urgente con la presidenza della Regione siciliana per l’apertura di un tavolo dedicato alla vertenza Almaviva Contact Palermo e per sollecitare il governo nazionale ad aprire un tavolo ministeriale per definire soluzioni in grado di scongiurare i licenziamenti in Almaviva Palermo.

E anche il sindaco, Leoluca Orlando, insieme all'assessore al Lavoro, Giovanna Marano, ha preso parte al corteo.

“Non voglio neanche pensare – ha dichiarato Orlando - a cosa possa succedere ed è la ragione per la quale noi oggi siamo qui in piazza, insieme ai lavoratori, per dire che Palermo è una città di riferimento in Italia nel settore dei call center. Non si può consentire, nell'indifferenza degli organi regionali e nazionali, che questo accada. Abbiamo chiesto l’intervento forte da parte del governo nazionale e ci auguriamo che anche la Regione sia accanto a noi nel formulare questa richiesta , perché occorre fare un tavolo nazionale sulla vertenza di Palermo”.

