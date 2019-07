Da un lato i commercianti che sperano di rimpinguare le casse, in un periodo difficile di crisi; dall'altro le famiglie che aspettano il prezzo scontato per fare acquisti. In Sicilia è partita oggi la stagione dei saldi, in anticipo rispetto al resto d'Italia, dove inizieranno sabato 6 luglio.

Nel video le interviste a Palermo fra chi ha già iniziato ad approfittare già del primo giorno di sconti per fare shopping.

