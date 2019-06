Connext Sicilia, evento a Palermo con 400 imprese: "Vetrina per conoscere nuovi partner"

Fare business e mettere in contatto le imprese sono gli obiettivi di Connext Sicilia, il più importante evento di partenariato industriale organizzato da Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network e in collaborazione con Confindustria e Confindustria Servizi, in programma martedì prossimo a Palermo.

Sono oltre 400 le imprese partecipanti e mille i visitatori attesi, 600 b2b già programmati, 12 workshop su temi di interesse per le imprese.

"Offriremo alle aziende una vetrina importante oltre che negli spazi espositivi anche grazie al marketplace digitale di Confindustria che permette di incontrarsi, conoscere nuovi partner, confrontarsi con stakeholder, associazioni e operatori commerciali - ha detto il vice presidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese - Un dato per tutti: delle più di 400 imprese che parteciperanno 300 sono siciliane e un centinaio arrivano dal resto d'Italia. L'entusiasmo dimostrato ancora una volta dalle aziende dell'isola per una iniziativa del genere è la dimostrazione della voglia di fare impresa che, nonostante tutte le difficoltà, fa parte del nostro tessuto economico. E Sicindustria non può che lavorare in questa direzione promuovendo la conoscenza e le alleanze tra le Pmi".

A tagliare il nastro di Connext Sicilia, dalle 9.30 alle 19.30 nelle Terrazze di Mondello, sarà la vicepresidente di Confindustria con la delega all'organizzazione, Antonella Mansi, alla presenza del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Parteciperanno oltre 30 rappresentanti istituzionali locali e nazionali. In occasione di Connext Sicilia e verso Connext2020 sono stati chiusi accordi di comarketing con Retimpresa, Anima, Assafrica e Mediterraneo. Oltre alla collaborazione con L'Imprenditore (mediapartner), e con Punto Impresa digitale della Camera di Commercio Palermo-Enna, l'evento è realizzato con il sostegno di Istat Censimento Imprese, Gesap, Portitalia, Banca Progetto-Fidimed, Cat, Italtekno, Mondialpol Academy, Noon, e con la sponsorizzazione tecnica di Carpisa, Sildifesa, Palazzolo e Visiva.

