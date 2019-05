Ipab di Palermo, sit-in dei lavoratori davanti all'Assessorato: "Chiediamo garanzie"

Chiedono garanzie, uno stipendio sicuro e puntuale e gli arretrati non ancora corrisposti. Protestano i lavoratori dell'Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) “Principe di Palagonia e Conte Ventimiglia” di Palermo, con un sit-in davanti all'Assessorato al Lavoro.

"Non abbiamo intenzione di smobilitare fin quando non ci daranno garanzie sul nostro futuro e pagamenti promessi a fine 2018. Siamo in attesa di un tavolo tecnico, dovrebbero nominare a breve il Consiglio di amministrazione. Ciò potrebbe essere la svolta per noi".

L'intervista a Gabriele Amato, lavoratore dell'Ipab.

