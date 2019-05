Riforma della scuola, scioperano gli insegnanti: il video della protesta a Palermo

Alcune sigle sindacali come i Cobas, Unicobas e Anief hanno indetto uno sciopero nazionale del personale della scuola contro l’autonomia differenziata e in difesa dell’istruzione pubblica. È prevista una manifestazione nazionale davanti al Parlamento a Piazza Montecitorio. In contemporanea, hanno scioperato anche a Palermo i docenti aderenti alle tre sigle sindacali. Qui si è svolto un sit-in in piazza Castelnuovo, al Politeama.

"No alla regionalizzazione della scuola, no agli stipendi da fame, no al precariato cronico, no alla differenziazione di trattamento del personale non di ruolo, no all’appiattimento delle carriere di chi opera nell’Istruzione pubblica". Sono alcuni dei temi rimarcati da Anief.

Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda scuola che inizialmente avevano proclamato anch’essi lo sciopero per il personale della scuola per oggi, lo hanno sospeso dopo il raggiungimento di un accordo con il governo il 24 aprile scorso.

Nel video l'intervista a Roberto Alessi, dei Cobas.

