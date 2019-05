Sviluppo turistico a Palermo, le proposte di Assoimpresa alla giunta comunale - Video

Lo sviluppo economico e turistico di Palermo è stato al centro dell’incontro che si è tenuto a Palazzo delle Aquile tra l’Amministrazione comunale Orlando e la giunta di Assoimpresa Italia, la nuova associazione delle piccole e medie imprese guidata da Mario Attinasi.

"Abbiamo avanzato alcune nostre proposte su temi importanti quali la destagionalizzazione - ha dichiarato Attinasi -. Abbiamo proposto, per esempio, di utilizzare i proventi delle tasse di soggiorno per organizzare degli eventi nel periodo che va da novembre a febbraio, che sono i periodi più difficili e più critici per il territorio dal punto di vista turistico".

© Riproduzione riservata