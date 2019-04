Wind-Tre, sciopero contro trasferimenti e tagli: il video della protesta a Palermo

Hanno scioperato anche a Palermo i lavoratori della Wind-Tre. A proclamare la protesta le sigle sindacali Slc-Cgil, Fistel Cisl Uilcom Uil, organizzando un corteo da piazza Verdi fino in prefettura, dove si terrà un sit-in per chiedere un incontro col prefetto.

La manifestazione è nazionale e i lavoratori dell'azienda protestano contro i trasferimenti e le esternalizzazioni di rami di attività annunciati dal gruppo Wind Tre.

"A due anni di distanza dalla fusione, dopo che il personale è stato ridotto di 3 mila dipendenti in tutta Italia, segnala Cgil in una nota, i call center di 3 sono stati esternalizzati, gli stipendi sono stati alleggeriti mediante tagli alla reperibilità, al lavoro programmato notturno e alle trasferte, Wind Tre annuncia il trasferimento di 200 dipendenti del reparto Finance da Roma a Milano. Non solo - continua la nota - annuncia anche la vendita dei Data Center che occupano 130 addetti che verrebbero esternalizzati, e la cessione di ulteriori infrastrutture (torri) con 100 dipendenti.

Nel video le interviste ad Alessandro Iraci della Uil, Tania D'Agostino della Cisl e Renato Di Fede della Cgil.

