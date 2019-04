Viaggi e vacanze, partita a Palermo la 21esima edizione di Travelexpo

Partita la 21esima edizione di Travelexpo, l’unica borsa del turismo in Sicilia che anche quest’anno si conferma Borsa globale dei turismi. La manifestazione si sta svolgendo nella location del Resort Village Città del Mare di Terrasini.

La borsa gode ancora del patrocinio di Enit, oltre che quello della Regione Siciliana e del Comune di Palermo.

E quest’anno anche Confcommercio Sicilia, Confesercenti Sicilia, Federturismo Sicindustria hanno deciso di offrire il proprio patrocinio.

«Sarà un’edizione di alto profilo – annuncia Toti Piscopo, amministratore della Logos srl che organizza l’evento – non solo per la qualità degli espositori ma anche e soprattutto per la volontà diffusa di realizzare un cammino condiviso con le massime organizzazioni datoriali, proprio perché Travelexpo, alla ventunesima edizione, è ormai patrimonio comune degli operatori turistici siciliani».

