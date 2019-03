A Palermo via al "Rimpiattino", iniziativa contro lo spreco di cibo: il video

No allo spreco del cibo e sì al recupero e alla donazione di prodotti alimentari. Nell’ambito delle iniziative che Confcommercio Palermo sta sostenendo e promuovendo, per un modello di sviluppo sostenibile e di economia circolare, arriva anche in città e in provincia il "Rimpiattino", quello che nei paesi anglosassoni prende il nome di "doggy bag", portavivande per portare a casa cibi e bevande avanzati e non consumati.

Il progetto punta a favorire il contrasto allo spreco alimentare e a promuovere l’adozione di comportamenti responsabili. L’iniziativa, già promossa e avviata su tutto il territorio nazionale, ha fatto tappa oggi a Palermo, come unica città della Sicilia.

Nel video le interviste a Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, e Roberto Cottone, titolare della pizzeria "La Braciera".

© Riproduzione riservata