Da mercoledì 7 giugno "Di che pasta sei" con Ernesto Maria Ponte su Tgs ed Rtp

A tavola in tv. Non davanti alla tv, bensì nel bel mezzo di un programma, quello che partirà mercoledì 7 giugno e andrà in onda su Tgs ed Rtp Messina. È la nuova avventura del comico e attore palermitano Ernesto Maria Ponte e si intitola Di che pasta sei.

Il programma andrà in onda ogni mercoledì (ore 21.30 e 22) e ogni sabato (stessi orari) su Tgs (canale 12 del digitale terrestre in tutta la Sicilia) ed Rtp Messina (canale19 del digitale terrestre a Messina e in provincia). si tratta di una produzione Tgs ed Rtp, raccolta pubblicitaria a cura della Speed.

