Palermo, teatro Libero nel segno di Shakespeare: due spettacoli dal 16 al 25 giugno

Due creazioni del teatro Libero di Palermo incentrate sulla drammaturgia di William Shakespeare. Gli spettacoli si terranno a Villa Filippina dal 16 al 25 giugno a partire dalle 20:30.

Il primo, Shakespeare da bar, con la regia di Davide Lorenzo Palla, ideatore di Tournèe da bar, accompagna il pubblico a riscoprire la bellezza di alcune delle opere più celebri: Romeo e Giulietta, Otello, Amleto, Antonio e Cleopatra, Macbeth. Protagonisti, Irene Timpanaro e Marco De Francesca.

Il secondo spettacolo, a seguire, sarà Come vi piace, progetto e regia di Alberto Giusta, con gli attori palermitani Alessia D’Anna, Luciano Falletta, Dario Frasca e l’attrice senese Rebecca Sisti, che hanno superato le selezioni dopo un laboratorio teatrale. «Sono due produzioni immaginate proprio per lo scenario e l’architettura di Villa Filippina, dedicate a William Shakespeare – spiega il direttore artistico del teatro Libero, Luca Mazzone -. Un primo progetto, Shakespeare da bar ispirato a teatro da bar curato da Davide Lorenzo Palla, aprirà la serata e utilizzerà gli spazi con una fruizione da bar consentendo anche al pubblico di bere un aperitivo o una birra nello spirito della condivisione popolare del teatro elisabettiano e poi una produzione sempre del teatro Libero, a cura di Alberto Giusta, Come vi piace, un adattamento dell’omonima commedia shakespeariana con quattro attori».

Il regista di Come vi piace, Alberto Giusta sottolinea che si tratta «di una commedia tra le più famose di Shakespeare, pastorale perché si svolge in buona parte nella Foresta delle Ardenne, abitata da personaggi che inizialmente hanno bisogno di riscattarsi e farsi perdonare e questo perdono arriva in questo luogo immaginario dove il bene si compie e dove trionfano i buoni sentimenti. Il pubblico è coinvolto in maniera fine ed elegante per portare a compimento la storia. Lo spettacolo è fedele all’opera originale con alcune rivisitazioni. Ho scelto le parti più importanti a mio avviso e più essenziali per far comprendere la storia». Per prenotare il biglietto, che garantisce sconti sulla ristorazione, è possibile rivolgersi al numero 392.9199609.

Nel video Luca Mazzone, direttore artistico, e Alberto Giusta, regista.

© Riproduzione riservata