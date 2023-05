Da Blanco a Emma, Radio Italia svela i nomi dei cantanti del concerto al Foro Italico di Palermo

Svelato il cast del concerto di Radio Italia Live in programma il 30 giugno al Foro Italico di Palermo. Gli artisti che prenderanno parte all’evento sono stati annunciati dal presidente di Radio Italia, Mario Volanti, nel corso della conferenza stampa che si è svolta a Palazzo Comitini.

Ecco i nomi: Blanco, Boomdabash, Diodato, Emma, Irama, Levante, Ligabue, Marracash, Mr.Rain, Paola e Chiara, Max Pezzali, Rkomi, Rocco Hunt e Sangiovanni.

“Palermo ce l’abbiamo nel cuore, è una location bellissima con gente fantastica – afferma Mario Volanti -. Io sono felice di essere diventato cittadino onorario di Palermo e questo mi rende orgoglioso”.

Presente alla conferenza stampa anche uno degli artisti, Rocco Hunt. “Sono venuto a cantare a Palermo tante volte, c’ero anche all’ultimo concerto di Radio Italia, un evento storico – commenta il cantante -. Poi è arrivata la pandemia da coronavirus. Ma quest’anno finalmente siamo tornati a riprendere il contatto con la gente, con il pubblico. Sono felice di vedere questi grandi eventi finalmente al sud, in città, dove c’è fame di eventi come questi. Quest’anno io tornerò ad agosto con un concerto tutto mio ai Cantieri culturali della Zisa”.

Per il sindaco Roberto Lagalla: “Non è la prima edizione del concertone di Radio Italia a Palermo ma quella volta ebbe così grande successo per cui lo replichiamo in considerazione dell’attesa dei palermitani e del valore complessivo della manifestazione che si è già palesato anche quest’anno”.

Il sindaco ricorda che la stagione avrà eventi anche al Teatro di Verdura, per la prima volta nello spazio esterno dei Cantieri culturali alla Zisa, al Velodromo e per la prima volta allo Stadio. Una bella stagione che vuole offrire ai palermitani e ai tanti turisti un intrattenimento importante nelle sere d’estate”.

Nel video Mario Volanti, presidente Radio Italia – Rocco Hunt, cantante – il sindaco Roberto Lagalla.

