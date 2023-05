Museo della memoria a Palermo, Maria Falcone: «Luogo del cambiamento»

«Quella di oggi è la posa della prima pietra di quello che sarà a fine ottobre il museo della memoria». Lo dice in questo video Maria Falcone, sorella del giudice ucciso dalla mafia 31 anni fa, che partecipa all'inaugurazione del museo a Palazzo Jung a Palermo. «È importantissimo che questo bene così bello ma per anni trascurato sia ridato alla città, spero che in questi luoghi i ragazzi possano trovare la voglia del cambiamento, la voglia di lavorare per far bene alla nostra Sicilia».

L'anniversario della strage di Capaci arriva pochi mesi dopo la cattura di Messina Denaro. «Credo che con il suo arresto si sia chiuso un cerchio mettendo al 41bis l'ultimo dei sanguinari di Cosa nostra, responsabili delle stragi del 92 e del 93 - commenta Maria Falcone -. Ma la giustizia, come dice Tina Montinaro deve continuare e scoprire se c'era qualcosa dietro la mafia».

