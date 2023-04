Palermo, gli studenti alla mostra di Hassan: «Pratico la tolleranza e il rispetto per tutti»

"Cerco e pratico la tolleranza e il rispetto di tutti". Omar Hassan, l’artista-boxeur che fino a settembre tiene a Palazzo Reale la mostra «Punctum», si presenta così ai giovani venuti a visitare la sua mostra. Sono studenti dell’istituto Parlatore, dell’Accademia di Belle arti e dei dipartimenti di giurisprudenza e cultura e società dell’Università di Palermo.

Un momento di interazione, un primo incontro di un ciclo di appuntamenti, voluto dalla Fondazione Federico II che permette ai ragazzi di visitare insieme all’artista la mostra, attualmente esposta nelle sale Duca di Montalto a palazzo Reale per conoscere e approfondire, più da vicino, le opere d’arte. Sono quindici le opere esposte ma ben sette sono “site specific”, tra queste la Mappa di Palermo e Pax, una Nike di Samotracia in dolce attesa che inneggia alla pace.

In allestimento anche due opere della serie Breaking Through, che hanno reso Omar Hassan celebre nel mondo come artista-boxeur. All’incontro hanno preso parte gli studenti del Dipartimento Culture e Società, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo, Accademia di Belle Arti di Palermo e istituto statale Vincenzo Ragusa e O’Tama Kiyohara – Filippo Parlatore di Palermo.

“Riceverò molto anch’io perché sono portatori di sensibilità nuove. Questo è il motivo che mi spinge a parlare ai giovani – dice Omar Hassan -. vorrei far capire loro che per ottenere un risultato bisogna lavorare tanto e non si arriva al successo con un post o un tweet. Parlerò con loro, risponderò a tutte le loro domande. Grazie ad Alberto Garutti che è stato mio maestro in Accademia di Brera a Milano ho avuto modo di sentire la passione forte per l’arte e spero di fare ugualmente con questi ragazzi”. Maurizio Vitella e Cristina Costanzo, rispettivamente docente di storia dell’arte moderna e docente di storia contemporanea all’Università degli Studi di Palermo, ritengono l’iniziativa “un’opportunità molto importante per conoscere i percorsi creativi di un artista”. A introdurre l’artista Patrizia Monterosso, direttore generale della fondazione Federico II.

“Questo è un laboratorio didattico-creativo ed esperienziale per gli studenti –commenta - una grande opportunità anche in considerazione del fatto che l’artista italo – egiziano esplora la linea sottile tra classicità e contemporaneità. E’ un modo per avvicinare i giovani all’arte”.

Nel video parlano Omar Hassan, la studentessa Angela Zerilli, il docente Maurizio Vitella e la docente Cristina Costanzo

