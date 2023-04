Palermo, il piano dell'Università per i musei: Gemmellaro da trasferire, nuovi spazi in via Lincoln

L'ampliamento del proprio sistema museale e il trasferimento di alcuni musei poco valorizzati a causa della posizione urbana in cui si trovano. A svelare il progetto dell'Università di Palermo è il rettore Massimo Midiri.

«Abbiamo l’intenzione di ridare vita ai magazzini di via Lincoln che sono di nostra proprietà alla Kalsa – spiega in questo video il rettore - ridando così a Palermo, con l’Orto Botanico, Palazzo Butera e tutta via Archirafi, l’identità culturale di una città che riscopre i suoi luoghi».

L’idea è quella di spostare anche alcuni musei, mortificati per le posizioni urbane che occupano, come il Museo Gemmellaro all’Albergheria. «Si trova in un luogo assolutamente indecoroso, circondato da rifiuti e da mercati vari – aggiunge Midiri -. Ma abbiamo intenzione di creare anche nuovi musei. Sto pensando ad Museo della Scienza con un approccio didattico per i bambini così come avviene nelle grandi città internazionali e questo potrebbe diventare uno straordinario appeal turistico perché il turista a quel punto, con un unico biglietto, può visitare l’Orto Botanico ma anche altri musei contemporaneamente. Via Archirafi e via Lincoln diventano così una sorta di quadrilatero della cultura davvero molto importante”.

