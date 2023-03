Palermo punto di riferimento per il doppiaggio: "Creato qualcosa di importante"

Grande novità a Palermo e in Sicilia. È stata inaugurata la prima casa di produzione di doppiaggio siciliana: frutto dell’ambizioso progetto di Giuseppe Paternò, che già da 13 anni lavora nel mondo del cinema con la sua accademia Scuola Cinema Sud, che spinge affinché la Sicilia diventi terra di produzioni importanti: «Ad oggi in Sicilia esistono solo scuole di doppiaggio ma non di produzione - racconta Paternò -. Da qui nasce l’idea di aprire la prima casa di produzione, affiancato da un amico e ospite di grande caratura».

Chi parteciperà ai workshop, infatti, avrà la possibilità di ricevere consigli e insegnamenti da Massimo Corvo, la voce che ha doppiato attori come Sylvester Stallone, Vin Diesel, che agirà da supervisore artistico: «È importante che tutti i ragazzi vengano assisti e aiutati - dice Corvo -. La concorrenza è spietata a livello artistico e professionale. Per far si che la Sicilia possa avere la possibilità e la capacità di camminare con le proprie gambe deve creare un parco voci forte e importante. Se ci sono fondi disponibili per credere in questi ragazzi che fanno sacrifici incredibili e faticano tanto bisogna aiutarli a restare nella loro regione, che va difesa, e creare qualcosa di improntate qui. È fondamentale».

