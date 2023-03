"Il sequestro dei marò", Capanna a Palermo svela la lunga storia giudiziaria

E’ stato presentato alla Fonderia Oretea di Palermo il libro “Il sequestro del marò” - conversazione con Mario Capanna, di Massimiliano Latorre, uno dei due marò accusati di aver ucciso due pescatori indiani durante una missione sulla petroliera Enrica Lexie nel 2012 e assolto dopo 10 anni di calvario giudiziario.

Era il 15 febbraio, al largo delle coste del Kerala, quando Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, fucilieri di Marina italiani sono in missione per proteggere la nave in acque a rischio di pirateria. Da quel momento, inizia per loro un calvario conclusosi solo il 31 gennaio 2022, quando sono stati assolti dal gip di Roma. Per la prima volta in un libro, raccontata da uno dei suoi protagonisti, c’è la vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso l'Italia per dieci anni.

Il fuciliere della Marina è stato accusato, insieme al collega Salvatore Girone, dell'omicidio di due pescatori indiani nel febbraio del 2012 al largo delle coste del Kerala. Dopo aver trascorso 106 giorni nel carcere indiano, i due marò ottennero un permesso di un mese per tornare in Italia. Il 31 agosto del 2014 Latorre, tornato in India, venne colpito da un ictus e ricoverato d’urgenza nel dipartimento di neurologia di un ospedale di New Delhi. La vicenda dei due marò si è conclusa lo scorso gennaio con l’archiviazione delle accuse. Per il gip di Roma i due fucilieri agirono per legittima difesa. "È chiarissimo come, più che legittimamente Latorre e Girone si trovassero in una situazione tale da far pensare a un attacco di pirati alla Enrica Lexie” si legge nel documento del gip “ragion per cui nessuna perplessità potrebbe giammai residuare sul fatto che i due militari abbiano agito in stato di legittima difesa, almeno putativa".

La presentazione del libro è stata organizzata dallo studio legale Giambrone & Partners ed è stata condotta dal presidente dell’ordine dei giornalisti di Sicilia, Roberto Gueli.

Nel video Massimiliano Latorre – Mario Capanna - Alessaandro Gravante, socio studio Giambrone ideatore della presentazione

