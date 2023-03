Premio alla carriera per il tenore palermitano Domenico Ghegghi: «Lo studio è fondamentale»

Ieri pomeriggio, a Palermo, a Palazzo Florio Salamone, che ospita l’associazione musicale "Kaleidos - Natale Patti", si è svolto "Una voce per la lirica", premio giunto alla sua XI edizione, durante il quale è stata assegnata una targa in onore alla carriera, al tenore Domenico Ghegghi, ex artista del coro del teatro Massimo di Palermo, oggi pensionato.

Ad esibirsi in un concerto a due voci, il giovane soprano palermitano Miriam Frontini: «Esibirmi col maestro Domenico Ghegghi che seguo da quando ero piccola - ha dichiarato a fine concerto la cantante lirica - è stato un grande onore, una grande emozione cantare oggi con lui. Non bisogna mai abbattersi - ha aggiunto - la passione è il tramite di tutto».

Contento per l'esibizione e per il premio ricevuto, il maestro Domenico Ghegghi che si è soffermato sulle difficoltà e sui sacrifici che sono alla base di un lavoro impegnativo che implica molto studio come il canto lirico: «Non è facile trovare la strada giusta e le persone giusta - ha affermato Ghegghi -. A volte si sbaglia strada, ma lo studio è fondamentale. Insieme alla fortuna - ha concluso - che non deve mancare mai».

Nel video: il tenore Domenico Ghegghi e il soprano Miriam Frontini.

