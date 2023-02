Ecco il nuovo moderno "Gattopardo", cambia look ma racconta sempre la "Sicilia bella"

È stata presentata al Complesso monumentale dello Steri la nuova veste grafica del magazine Gattopardo, venduto in abbinamento con il Giornale di Sicilia e la Gazzetta del Sud. Alla presenza delle autorità civili e militari, la giornalista e direttore del magazine Laura Anello svela la nuova ed elegante veste della rivista che, dal 2014, racconta la Sicilia con le sue bellezze e le sue storie. Gattopardo è in edicola da sabato in abbinata facoltativa con il Giornale di Sicilia.

“Cambia look ma continua a raccontare la Sicilia bella, piena di risorse, di orgoglio, di persone che resistono, che combattono e raggiungono successi – spiega Laura Anello -. E’ una rivista che ha anche un punto di vista di opinione, una sorta d pensatoio collettivo che ogni due mesi ormai racconta la Sicilia a modo suo. L’invito è quello di andare in edicola, in abbinamento con la Gazzetta del Sud e Il Giornale di Sicilia e di prendere Gattopardo e di conservarlo”.

Presenti anche il direttore responsabile del Giornale di Sicilia Marco Romano e il presidente e direttore editoriale gruppo Sen – Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, Lino Morgante che definisce il Gattopardo “un prodotto di punta”. “È l’espressione culturale di Palermo – commenta Morgante – e della Sicilia che vuole crescere, fatta di gente che lavora, che produce, dei tesori culturali, delle prospettive di sviluppo. Questa è una nuova formula, un po' più moderna. E’ una nuova sfida ma siamo convinti che la rivista piacerà nel segno della tradizione”.

Oltre al rettore Massimo Midiri, presenti anche il presidente del Tribunale di Palermo Antonio Balsamo, il generale della legione carabinieri Sicilia Rosario Castello, il questore Leopoldo Laricchia, il prefetto Maria Teresa Cucinotta, il sindaco Roberto Lagalla e il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti. A quest’ultimo è dedicata la prima copertina della nuova versione di Gattopardo.

La rivista ha subìto nel corso del tempo quattro diversi restyling conquistando la sua identità. Sul Gattopardo scrivono talentuosi cronisti che raccontano storie ma scrivono anche scrittori come Santo Piazzese e Roberto Alaimo e docenti universitari, tutti con l’intenzione e la voglia di raccontare il meglio dell'Isola, “l'identità complessa e contraddittoria di questa terra - conclude Laura Anello - la sua capacità di superare problemi storici e vantare storie di straordinaria eleganza e cultura”.

Nel video Laura Anello – Lino Morgante – Massimo Midiri – Roberto Lagalla – Pasqualino Monti

