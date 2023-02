Palermo, visite guidate a villa Whitaker: «Un gioiello con saloni e salottini»

Visite assistite a villa Whitaker a Palermo. La cooperativa turistica Terradamare, da sempre in prima fila per le aperture monumentali e gli eventi culturali, in collaborazione con la fondazione Whitaker, apre i cancelli della stupenda villa di via Dante 167. «Abbiamo deciso di aprire i saloni del piano nobile anche in date non frequenti - ha spiegato il presidente della cooperativa Marco Sorrentino -, allestendo anche in estate degli aperitivi nello splendido giardino. Questi sono momenti particolari per ammirare i saloni affrescati, le ceramiche e le argenterie all’interno della villa».

Ma non solo. Nella dimora sorta alla fine dell’ottocento, prevalentemente in stile liberty ci sono anche «salottini di altri generi - evidenzia Gianluca Polizzi, operatore culturale della cooperativa -, come il salottino di Luigi XV e Luigi XVI, quindi tutto volto alla corte francese di quel periodo, che si sposano perfettamente con la struttura della villa».

Uno dei pezzi forti del tour sono gli elefantini nel corridoio principale della villa, provenienti dal palazzo reale di Pechino, e «i cinque splendidi arazzi della collezione dei Whitaker - prosegue Polizzi - che narrano la storia di Enea tratta dal poema di Virgilio».

Nel video Marco Sorrentino, presidente di Terradamare, e Gianluca Polizzi, operatore culturale.

