Musica sacra a Palermo, così giovani artisti festeggiano San Biagio

Concerto di musica sacra per i festeggiamenti in onore di San Biagio nell’oratorio della chiesa Sant’Onofrio Eremita a Palermo. Il concerto lirico è stato promosso da una delle associazioni musicali più importanti del territorio, la Kaleidos-Natale Patti: ad esibirsi sono state le cantanti Alessia Sparacio, Giuseppe La Mantia, Miriam Frontini, Luisa Saitta e Alessandra Lo Cascio, accompagnate al pianoforte dal maestro Fabio Buccafusco.

«Da quasi 30 anni siamo qui a Palermo - racconta Anna Annaloro, presidente dell’associazione - e facciamo tanti concerti e attività culturali anche da un punto di vista letterario. Ma anche per beneficenza». Kaleidos da anni porta i suoi concerti nella chiesa di Sant’Onofrio, non solo lirica, e sostiene tanti giovani che riescono a realizzarsi nell’ambito della musica: «La musica sacra è un momento di preghiera - dice Luisa Saitta - e noi artisti concentriamo tutta la nostra sensibilità per una preghiera è un conforto». «La musica è già donarsi - fa notare Alessia Sparacio - ci si sono alla parola e ai sentimenti. Nell’assetto sacro c’è la condivisone con gli altri, ed è ciò che amo di più dei concerti sacri».

Le interviste di Benedetto Frontini ad Anna Annaloro, Luisa Saitta e Alessia Sparacio.

