Fotografia, che passione: a Palermo mostre e iniziative di un collettivo di cultori

E’ stato presentato all'archivio storico comunale di Palermo il collettivo fotografico Collettivof, un gruppo di cultori della fotografia e fotografi praticanti che intendono avviare un programma annuale di attività: mostre, incontri, presentazione di volumi, seminari e workshop, tutte attività volte alla promozione della fotografia, a partire da un approccio “classico” ovvero con una sperimentazione espressiva e non meramente tecnica.

“Per l’anno 2023 abbiamo selezionato sei autori – spiega la responsabile del collettivo Anna Fici – con tre mostre in questa prima metà anno e tre nell’autunno successivo. L’associazione di promozione sociale vuole creare attività che siano di valorizzazione della cultura fotografica pensando alla fotografia come strumento di argomentazione. Per ogni mostra infatti sarà allestito un talk all’interno del quale uno o più studiosi affronteranno i temi della mostra”. Per l’occasione è stata presentata anche la rassegna delle esposizioni fotografiche del 2023 presso l’archivio Storico ed è stato illustrato il Manifesto in cui i membri del collettivo si riconoscono.

