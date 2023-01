Il cibo in Sicilia attraverso le feste e i Santi nel nuovo libro di Gaetano Basile

E’ stata presentata a Villa Boscogrande a Palermo la nuova edizione del libro "Il cibo è festa. La tavola dei Santi e delle ricorrenze in Sicilia" di Gaetano Basile con le ricette di Anna Maria Musco Dominici. Insieme hanno scritto pagine che ricordano le grandi tradizioni dell’isola, in cui da sempre il cibo scandisce il tempo allietando le feste siciliane con i suoi colori e l’intensità dei suoi profumi. Gaetano Basile e Anna Maria Musco Dominici, che per primi hanno portato la cucina in televisione, hanno unito l’indagine attenta e scrupolosa dello storico all’amore, alla genialità e alla fantasia di chi è stata per anni tra pentole e fornelli.

“Dentro questo libro c’è l’anima della cucina siciliana, quella delle feste, quella importante- spiega Gaetano Basile - Una cucina che costa poco, modello per tutti. La cucina siciliana è un bene che andrebbe tutelato”. Insieme agli autori sono intervenuti il professore Vincenzo Russo, il giornalista Nino Aiello e lo Chef-Patron Natale Di Maria. L’incontro è stato moderato dal giornalista Mario Azzolini.

Le parole di Gaetano Basile

© Riproduzione riservata