Palermo, la bellezza del presepe in cartapesta alla cittadella dell'artigianato

Molti immortalano la propria immagine davanti al grande presepe realizzato in cartapesta alla cittadella dell’artigianato in via Generale Magliocco. Alcuni vi sostano e, anche se per pochi minuti, si raccolgono in preghiera. Grande rispetto davanti alla Natività e ammirazione per la tecnica utilizzata.

Il presepe, con i suoi 15 pezzi dipinti a mano, lungo 8 metri larghezza, profondo 7 metri e alto 1,80 centimetri, è stato realizzato da Mario Giuca presepista di Termini Imerese con la collaborazione di Claudio Terruso, Gaspare Milano e del direttore artistico della Cittadella dell’Artigianato, Costantino Sparacio. Il presepe è stato realizzato nel 2012 ed è stato esposto a Roma, Verona e a Messina. Dopo il restauro, è arrivato a Palermo dove rimarrà fino all’8 gennaio.

Nel video parole di Costantino Sparacio

