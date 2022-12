Palermo, il ricordo di Francesca Morvillo attraverso i ragazzi: «Un libro che parla di lei»

E’ stato presentato all'istituto Penale per i Minorenni “Malaspina” di Palermo il libro dedicato a Francesca Morvillo. Il volume raccoglie alcuni stralci di procedimenti curati dal magistrato negli anni in cui ha svolto l’attività di di sostituto Procuratore presso il Tribunale per i minorenni. Presente tutto il mondo della giustizia, il prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, la direttrice dell'istituto penale per i minorenni Lara Pangaro, il fratello del magistrato Alfredo Morvillo e chi con il sostituto Procuratore ha lavorato a stretto contatto come il collega Giuseppe Ayala.

Al termine della presentazione, sul palco sono saliti alcuni ragazzi del Malaspina che hanno partecipato allo spettacolo curato dal maestro puparo Angelo Sicilia. L’esibizione, ispirata alla vita di Francesca Morvillo è il risultato di un percorso laboratoriale seguito dai ragazzi, durante il loro percorso di detenzione e di reinserimento sociale. Ad applaudirli anche alcuni alunni dell’istituto superiore Danilo Dolci.

Interviste a Claudia Caramanna , Angelo Sicilia, Giuseppe Ayala, Alfredo Morvillo e al prefetto Maria Teresa Cucinotta.

