Tre secoli di moda a Palermo: in mostra le collezioni di Gabriele Arezzo di Trifiletti

«Tre secoli di moda», questo il titolo dato all’esposizione presso la Casa d’aste Trionfante, in viale Regione Siciliana - altezza ponte di via Belgio -. In mostra il corpus delle collezioni di Gabriele Arezzo di Trifiletti, collezionista che ha consacrato la sua vita alla ricerca, acquisizione, catalogazione e custodia dei manufatti oggi esposti nella Casa d’aste. Tre secoli di moda, appunto, racchiusi nelle collezioni di «Moda», «Autografi», «Manoscritti», «Maioliche», «Presepi», «Giocattoli» e «Arredi».

Degni di nota tra le collezioni un erbario della Nobildonna Michelina Arezzo, una cartella realizzata artigianalmente contenente atti originali del 1394, una fotografia con dedica autografa di Donna Franca Florio, un autografo di Guglielmo Marconi su foglio di carta intestata CNR,due poderosi Bastardelli di casa Arezzo contenente oltre duemila pagine manoscritte relative al periodo 1580-1780.

E ancora, una collezione di maioliche siciliane del XVIII secolo, una collezione di pastori napoletani del XVIII secolo e una collezione di giocattoli e di dipinti antichi. Per la moda, un’ importante collezione di abiti femminili e maschili d’epoca dal XVI al XX secolo, tra questi un abito appartenuto a Teresita Garibaldi figlia di Giuseppe ed Anita, un juste au corps appartenuto ad Orazio Arezzo, Capitano generale del regno di Napoli e presidi Toscani ricamato con gemme preziose, un abito da grand soiree interamente realizzato con paillettes in oro appartenuto alla principessa Felicita Alliata di Villafranca, un’armatura da Samurai del XVI secolo, cappelli e accessori, una collezione di tessuti antichi dal XVI al XVIII secolo,tra le curiosità reggibaffi per signori e reggistrascico per signore e terminando con sei importanti e rari oggetti in argento appartenuti a Donna Franca Florio.

«Ringraziamo gli eredi Florio che ci hanno scelto, noi siamo onoratissimi - racconta Michele Trionfante -, abbiamo allestito questa mostra di Gabriele Arezzo Trifiletti che copre 3 secoli di storia, di moda e di modi. L’asta sarà suddivisa in 5 tornate e comincerà mercoledì 23 con la collezione di giocattoli e di maioliche, per poi passare ai volumi antichi, la moda e gli accessori appartenuti a donna Franca Florio. L’esposizione, che durerà dieci giorni, sarà fruibile gratuitamente a tutti».

