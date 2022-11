La promozione turistica su Instagram, migliaia di like per il contest “Un salto a Geraci”

È andato ben oltre le aspettative il primo contest indetto dal Comune di Geraci siculo per promuovere uno dei luoghi più apprezzati dai turisti, il Salto del Ventimiglia. Tantissimi i partecipanti che si sono recati sul posto per scattare un selfie e partecipare al concorso che metteva in palio pernottamenti, cene ed apertivi offerti dalle strutture ricettive del borgo madonita.

Il primo posto va alla influencer Giulia Frangiluna che, con i suoi 100 mila e più like sulla foto postata nel profilo da oltre 1 milione di follower ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi un pernottamento per due persone presso il luxury rooms "Notti O' Tunn" oltre ad un percorso benessere da 90 minuti per 2 nella spa dell’hotel "Donna Vi" ed un aperitivo alla Vucciria Risto-pub

Secondo posto per Roberta Margagliotta che vince un pernottamento per due persone presso il B&B "Porta Baciamano" ed un aperitivo alla Vucciria" Risto-pub Terzo posto per Giusi Coco che si aggiudica una cena per due persone al ristorante "Yerax - il bel mangiare" ed un aperitivo alla Vucciria Risto-pub. Quarto posto infine per Evelyn Favata che vince un pernottamento per due persone presso la casa albergo "Le mura" ed un aperitivo per quattro persone al Bevaio Avenue's bar

“Una scelta azzeccata per il gran numero di partecipanti ed una ottima occasione per promuovere il nostro paese le nostre attività ricettive e lo spirito di accoglienza che ci caratterizza – afferma il sindaco Luigi Iuppa. - Dato l’ottimo risultato cercheremo di ripetere questa iniziativa anche l’anno prossimo, magari per promuovere qualche altra nostra attrattiva, come il Castello o la via dei Marcàti”.

“Ho deciso di partecipare a questo contest dopo aver visto il video pubblicato sui social del Comune di Geraci, con la voce narrante di Teresa Mannino che mi ha catturata – afferma la influencer Giulia Frangiluna, oltre 1 milione di follower su Instagram. “Grazie a questo concorso ho avuto modo di conoscere un borgo bellissimo caratterizzato da persone dotate di uno straordinario spirito di accoglienza”

“Abbiamo apprezzato molto l’iniziativa del Comune perché Instagram è una piattaforma formidabile per promuovere i nostri luoghi e le nostre attività ricettive, per questo abbiamo dato subito la nostra disponibilità che senz’altro confermiamo anche per l’anno venturo” conclude la titolare di Notti O’Tunn Teresa Sottile.

© Riproduzione riservata