L'Università di Palermo celebra i suoi laureati magistrali: festa per 400 al campus

Quattrocento tocchi al cielo. Così, per la prima volta nelle vie del campus, l'Università degli Studi di Palermo festeggia i suoi laureati magistrali. È il graduation day, la tradizionale cerimonia organizzata dall'Ateneo per omaggiare i neo alumni, laureati nelle sessioni di luglio e ottobre.

"Festeggiamo i nostri ragazzi, la loro laurea ma festeggiamo anche il nostro successo - afferma il rettore dell'ateneo, Massimo Midiri - ogni loro completamento di percorso è per noi un momento di grande gioia. Una festa che per la prima volta facciamo dentro il campus universitario, ci ho tenuto molto perché significa recuperare con tutta la comunità universitaria il senso di appartenenza".

Tra gli interventi anche quello del primo cittadino, Roberto Lagalla, che è soprattutto un invito a "restare" : "A voi laureati gli auguri più belli. Nessuno più di voi incarna la speranza, la volontà e la progettualità di futuro. Questa città o l'amiamo insieme o non sarà mai amata, o lavoriamo insieme o non avrà futuro"

Al termine della cerimonia il "Lancio del Tocco". Nero, dal cordoncino di un colore diverso a seconda del corso di laurea. Rosso per medicina e chirurgia, verde per le scienze di base e applicata, viola per l'area del sapere politecnico (ingegneria e architettura), azzurro per le scienze giuridiche ed economiche sociali e arancione per le scienze umane e patrimonio culturale.

nel video le interviste a: Massimo Midiri, rettore dell'Università di Palermo; Maurizio Carta, assessore comunale ai Rapporti con l'università

