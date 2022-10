A Palermo il Prima Onda Fest accende i riflettori sulla periferia: protagonista la costa sud

Dodici giorni di inondazioni artistiche tra concerti, performance, spettacoli e laboratori. Dal 26 ottobre al 6 novembre, Prima Onda Fest - quest'anno giunta alla sua terza edizione - attraverserà la costa sud di Palermo.

Dall'Ecomuseo del Mare, in via Messina Marine, al centro Padre Nostro di Don Pino Puglisi, passando dal Cubo Sant’Erasmo e da Palazzo Mirto, fino a raggiungere la foce del fiume Oreto e il lungomare di Romagnolo. Una trama fitta di attività culturali intessuta tra i luoghi delle associazioni e dei presìdi culturali presenti nella costa periferica della città.

"Quest'anno lasciamo il centro per spostarci laddove la nostra presenza è importante - spiega Sabino Civilleri, presidente di Genìa -. Sentiamo che la città di Palermo, nel suo cammino verso città metropolitana, deve voltare il suo sguardo verso le estremità perché è lì che la fragilità si verifica. Anche per noi artisti spostarsi in periferia è necessario".

Prima Onda Fest sposta l'attenzione dal centro alla periferia non solo fisicamente: il festival multidisciplinare ideato da Genìa punta i riflettori anche sulle periferie artistiche. Grande spazio quindi alle sperimentazioni nel campo della musica, del teatro e della danza.

"Indipendentemente dai mezzi, il fondamento della scelta è stata l'indagine - spiega la direttrice artistica della sezione Teatro, Manuela Lo Sicco - quelle che vedremo quest'anno al festival sono tutte compagnie che si sporcano le mani con i luoghi, che interrogano le persone".

Spazio quindi all'improvvisazione musicale con SIO (sicilian improvisers orchestra) e l'ensemble grand8 e al teatro di ricerca con il collettivo DOM formato da Valerio Sirna e Leonardo Delogu, artisti paesaggisti.

Tra i tanti appuntamenti, nella danza, Jump, uno spettacolo che vedrà in scena degli anziani che si interrogano sul tempo. Per consultare l'intero programma del festival visitare il sito https://genialabart.eu/prima-onda-fest-2022/.

Nel video le interviste a: Sabino Civilleri, presidente di Genìa; Cristina Alga dell'Eco Museo del mare; Manuela Lo Sicco, direttrice artistica di Prima Onda Fest per la sezione teatro

