Petralia Sottana, il Teatro Cinema Grifeo festeggia 160 anni: gli auguri di attori e registi

Era l'8 settembre 1862 quando veniva inaugurato quello che inizialmente fu un teatro, successivamente diventato anche cinema, ovvero il Cinema Teatro Grifeo di Petralia Sottana che quest'anno festeggia 160 anni. La sua storia inizia intorno al 1863-65, quando i soldi rimasti dalla costruzione di un ponte furono destinati dal conte Grifeo alla realizzazione di un luogo d'incontro per i compaesani.

Il nobile pensò di trasformare un vecchio magazzino della «Rabba», dove era depositato il grano per i poveri, in teatro. I soldi non furono sufficienti e si ricorse all'aiuto degli stessi cittadini di Petralia Sottana. Fu così realizzato un teatro che accoglieva all'interno tre file di palchi sui quali avevano diritto di prelazione, nelle prime di ogni spettacolo, le famiglie che avevano contribuito ai finanziamenti.

Il locale funzionò regolarmente come teatro fino al primo dopoguerra, poi fu trasformato in cinematografo. In occasione del 150° anniversario l'allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, inviò al Comune anche una medaglia d'oro commemorativa.

Tanti i messaggi di auguri da parte di attori, registi musicisti siciliani e non solo da Ficarra e Picone a Sergio Friscia, e poi Teresa Mannino, Sabina Guzzanti, Leo Gullotta, Tullio Solenghi, i Soldi Spicci, Sergio Verspertino e Aldo Baglio, Toni Sperandeo.

