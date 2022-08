Allo Sperone di Palermo la street art per far rinascere il quartiere: nasce un nuovo murale

La street art come pretesto per la riqualificazione di un quartiere spesso trascurato dalle istituzioni e privato di alcuni servizi primari. Dal 10 al 22 ottobre, grazie al progetto Sperone167, il duo argentino Medianeras - che tradotto letteralmente dallo spagnolo significa “pareti laterali” - realizzerà nel muro di largo Cammareri Scurti Salvatore, allo Sperone di Palermo, il sesto murale del quartiere.

Uno scambio di artisti, istituti ed esperienze - nato la scorsa primavera tra il quartiere 167 di Lecce e lo Sperone di Palermo – che con il coinvolgimento di Vanesa Galdeano e Analí Chanquía, acquisisce respiro internazionale. Il murale verrà inaugurato sabato 22 ottobre attraverso una Visual Art Experience curata da Odd Agency e le performance di alcuni artisti della scena musicale italiana. Nel corso della settimana, l’aiuola antistante il muro, verrà bonificata dall'associazione Italiana Professionisti del Verde che si occuperà, oltre che della pulizia, anche della messa a dimora di uno o più alberi.

Per l'occasione verranno organizzate diverse iniziative parallele, tra cui i workshop - gratuiti e rivolti a studenti e famiglie dell’ Istituto Sperone Pertini – a cura di Massimo Sirelli e Demetrio Di Grado incentrati sulla cura delle relazioni e dei luoghi tramite l’educazione al riuso, il Drum Circle a cura della Bottega delle Percussioni, la presentazione del libro “Street Art In Italia” e le passeggiate guidate all'interno del quartiere con le Vie dei Tesori.

Sperone167 è un'alleanza creativa che unisce artisti, istituti scolastici e abitanti del quartiere. Per la realizzazione dei progetti non usufruisce di patrocini o fondi pubblici, ma di libere donazioni e iniziative di crowdfunding. “Hanno aderito all’iniziativa, in qualità di partner, numerose realtà private – spiega Danilo Alongi, tra gli ideatori di Sperone167 - come Sinergie group, Tencocasa Sicilia, Gomad concerti, Nauto, Planbee, Il culinario, aipv, bisso bistrot, sudtitles, le terrazze del sole. L'arte è un'occasione per prenderci cura del quartiere, tutti operano in maniera volontaria. Ci auguriamo nascano presto tante altre collaborazioni”.

E’ possibile sostenere concretamente la realizzazione del murales di largo Cammareri Scurti Salvatore, allo Sperone di Palermo, accedendo alla piattaforma: https://www.planbee.bz/it/progetti/dettaglio/173

nel video le interviste a: Danilo Alongi di Afea art & rooms; Fabrizio Pedone di Odd Agency; Antonella di Bartolo, dirigente scolastico istituto comprensivo Sperone Pertini

