Il "vigile palermitano" Francesco Rizzuto torna a casa: gag e sorrisi all'Agricantus

All'isola pedonale del teatro Agricantus di Palermo, via a “Open source comedy”, la nuova sezione di spettacoli della rassegna “Palermo non scema festival”. Rivolta soprattutto ai più giovani, "Open source comedy" mette insieme artisti che rivisitano il mondo della comicità attingendo dal cabaret al varietà, passando persino dalla Stand-Up comedy.

Sabato sera il primo appuntamento organizzato in collaborazione con Tramp Management. In scena Francesco Rizzuto, con il suo “Vigile palermitano”. “Questo personaggio mi ha dato tanta soddisfazione nella mia vita artistica – spiega il comico - il vigile palermitano nasce nella mia città, la città che amo, la città più bella del mondo. Non racconta soltanto del vigile ma anche dei palermitani che vivono in questa città”.

Vincitore nel 2005 del Festival nazionale del cabaret “Bravo grazie” di rai due, Rizzuto arriva al grande pubblico passando da Colorado, Zelig e Sicilia Cabaret. A fargli da ispirazione la strada: “Palermo è un teatro all'aperto – commenta - dove qualsiasi cosa accade tra le vie della città diventa oggetto di sorriso e di spontaneità”.

Nei suoi spettacoli spazio anche al quotidiano: “Amo raccontare spezzoni della mia vita quotidiana – confida – l'essere mammo e padre di due figli maschi, l'essere vissuto in una città stupenda e in una famiglia che mi ha dato dei valori, estremizzando il tutto”.

