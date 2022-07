A Palermo torna «Cinema City»: 14 proiezioni gratuite al Molo Sant'Erasmo

Da "Amore Amaro" di Francesco Raganato nel ricordo di Letizia Battaglia a "Maestrale" il cortometraggio di Nico Bonomolo fresco di vittoria dell'ultimo premio Donatello. Cinema City torna ad intrattenere le serate estive palermitane con 14 proiezioni tutte gratuite al Molo Sant'Erasmo, dal 18 al 24 luglio. Organizzata da Wilder, con il patrocinio del Comune di Palermo, Unipa e della Fondazione Federico II, la rassegna giunge quest'anno alla sua quarta edizione.

"Ormai dire terrazze Padre Messina al Molo Sant'Erasmo significa anche dire Cinema City - spiega la direttrice della Fondazione Federico II, Patrizia Monterosso - un confronto culturale con attori, registi, premi Donatello. Un impegno per la città che va premiato con l'attenzione da parte di tutti".

La rassegna, fortemente voluta dal direttore artistico Carmelo Galati, quest'anno è particolarmente dedicata alla figura femminile. A fare da trait d'union alle proiezioni, storie di coraggio e autodeterminazione. "Far vivere e riscoprire a tutti, specialmente ai più giovani, il cinema come esperienza collettiva è l'obiettivo della manifestazione - spiega Galati - l'anno scorso durante la proiezione di 'Nati stanchi' ho visto dei ragazzi seduti su un motorino, dietro le transenne. Sbirciavano e io li ho invitati ad entrare. In loro ho rivisto il Carmelo giovane pieno di curiosità a cui viene però negato l'accesso ad un certo mondo. Cinema city esiste soprattutto per loro"

Durante la rassegna spazio anche alla commedia con "Borotalco" di Carlo Verdone e al cinema di animazione con "Wall-e".

Nel video le interviste a Carmelo Galati, Direttore artistico di Cinema City; Patrizia Monterosso, direttrice della Fondazione Federico II e Maurizio Carta, Pro Rettore dell’Università degli studi di Palermo

