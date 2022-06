Palermo, torna al Teatro Verdura “Livia con noi”: ecco gli artisti che saliranno sul palco

Da Ernesto Maria Ponte a Lello Analfino per ricordare Livia Morello. Dopo due anni di stop, dettato dall'emergenza sanitaria, l'8 luglio torna al Teatro Verdura “Livia con noi”, lo spettacolo di solidarietà promosso da Livia onlus, sotto la direzione artistica di Massimo D'Anna.

Attori, musicisti e ballerini insieme per contribuire al sostentamento di una onlus – oggi ente del terzo settore - che tanto ha fatto e continua a fare per i meno fortunati della città.

Torna quindi un appuntamento di rito per le estati palermitane che vedrà alternarsi sul palco: Ernesto Maria Ponte, Salvo Piparo, Lello Analfino, Ivan Fiore, Stefania Blandeburgo, Angela Abbigliati con il suo Studio Danza 2, i fil Gud, Fusion dance project e altri.

Personaggi noti del mondo dello spettacolo, ma soprattutto amici di Angelo e Roberta, i genitori della ragazza che, nel marzo 2011, perse la vita prematuramente a causa di una aortite. Ma dal dolore e dallo sconforto nasce proprio Livia onlus che da anni sostiene le attività di padre Pertini nell'oratorio di San Filippo Neri, e che adesso ha deciso di stare al fianco di “Casa A'ncora” e delle donne vittime di tratta accolte da don Enzo Volpe e suor Maria Teresa Luisa.

Nel video le interviste a: Angelo Morello, presidente Livia onlus; Massimo D'Anna, direttore artistico; Ernesto Maria Ponte e Salvo Piparo.

